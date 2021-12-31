В России за сутки выявили 20 638 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 20 638 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Накануне стало известно о 21 073 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 499 982 случая COVID-19.

За сутки умерли 912 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 926 пациентов. Общее число летальных исходов — 308 860.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 463 919 пациентов. За сутки выздоровели 40 692 человека, накануне — 43 004.

Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при заболевании коронавирусом.