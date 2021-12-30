Гастроэнтеролог Луканова рассказала, как организовать новогодний стол для детей

Детский гастроэнтеролог «СМ-Клиника. Дети» Ольга Луканова рассказала, как организовать новогодний стол для детей.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что для детей младше трёх лет лучше приготовить знакомые и любимые блюда, празднично украсив их.

«Для малыша будет достаточно того, что он вместе со взрослыми будет сидеть за праздничным столом, разносолы ему не так важны. Зато родители будут уверены, что празднование пройдёт без последствий в виде болей в животе, рвоты или аллергии», — пояснила Луканова.

По её словам, десерты тоже лучше выбирать не слишком жирные.

На праздничном столе могут быть салаты из свежих овощей, запечённое нежирное мясо или белая рыба, свежие фрукты, холодец на желатине из нежирного мяса и без горчицы и хрена, заливное из рыбы. В качестве гарниров эксперт советует приготовить запечённые овощи и крупы.

Из напитков Луканова рекомендует воду, домашний компот.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в беседе с URA.RU рассказал, какие продукты и блюда стоит включить в новогоднее меню или исключить из него.