Диетолог Ионова назвала самые вредные блюда новогоднего меню

Диетолог Лидия Ионова назвала самые вредные блюда новогоднего меню.

«В первую очередь сюда относятся все виды мясной нарезки, потому что в них максимальное количество не только жира, но и канцерогенов. Колбасу и какие-то такие вещи лучше заменить натуральным запечённым мясом. Слишком много майонеза, естественно, вредно употреблять», — заявила она в беседе с НСН.

По словам диетолога, третье место среди наиболее жирных блюд занимает икра, поэтому ею также не стоит увлекаться.

Как отметила Ионова, в целом на Новый год можно всё, даже торты и сладости, поскольку один день переедания никак не отразится на фигуре.

«А вот если это десять дней, тогда последствия будут и для фигуры, и для здоровья», — предупредила она.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в беседе с URA.RU рассказал, какие продукты и блюда стоит включить в новогоднее меню или исключить из него.