Депутат Нилов рассказал о законопроекте о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT рассказал о внесённом на рассмотрение в Госдуму законопроекте о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам.

Нилов отметил, что данная инициатива была разработана по поручению лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

Депутат добавил, что законопроект будет рассмотрен уже в следующем году.

«Мы считаем, что надо повышать уровень пенсионного обеспечения наших граждан», — сообщил парламентарий.

По его мнению, ежегодная выплата для пенсионеров всех категорий — военных пенсионеров, получателей государственных и страховых пенсий — является правильным решением.

Ранее появилось сообщение о том, что на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект о предоставлении пенсионерам предновогодних выплат.