Депутат Нилов рассказал о законопроекте о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам
- РИА Новости
Нилов отметил, что данная инициатива была разработана по поручению лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Депутат добавил, что законопроект будет рассмотрен уже в следующем году.
«Мы считаем, что надо повышать уровень пенсионного обеспечения наших граждан», — сообщил парламентарий.
По его мнению, ежегодная выплата для пенсионеров всех категорий — военных пенсионеров, получателей государственных и страховых пенсий — является правильным решением.
Ранее появилось сообщение о том, что на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект о предоставлении пенсионерам предновогодних выплат.