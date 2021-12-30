В Госдуму внесли законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам

Группа депутатов Государственной думы, а также ряд сенаторов внесли в Госдуму законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в думской электронной базе данных.

Отмечается, что законопроект под названием «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате» предполагает предоставление денежной выплаты всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий.

Уточняется, что её размер должен быть равен пенсии на дату предоставления человеку предновогодней пенсионной выплаты.

С 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утверждённые Министерством труда и социальной защиты и закреплённые в приказе ведомства.

В частности, пенсионеры смогут получать накопительную часть выплат от Пенсионного фонда России, если её ранее выплачивал негосударственный пенсионный фонд, который прекратил свою деятельность.