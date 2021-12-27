В ПФР уточнили порядок выплаты пенсий за январь для жителей Московского региона
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Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
«Пенсионерам Москвы и Московской области, получающим выплаты через кредитные организации с первого по девятое число каждого месяца, денежные средства за январь 2022 года будут перечислены досрочно, 29 и 30 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.
Доставка пенсий с помощью «Почты России» начнётся с 3 января 2022 года.
С 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утверждённые Министерством труда и социальной защиты и закреплённые в приказе ведомства.
В частности, пенсионеры смогут получать накопительную часть выплат от Пенсионного фонда России (ПФР), если её ранее выплачивал негосударственный пенсионный фонд, который прекратил деятельность.