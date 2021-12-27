В ПФР уточнили порядок выплаты пенсий за январь для жителей Московского региона

Пенсионеры Москвы и Подмосковья, получающие выплаты через кредитные организации в первых числах каждого месяца, получат пенсию за январь 29 и 30 декабря.

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

«Пенсионерам Москвы и Московской области, получающим выплаты через кредитные организации с первого по девятое число каждого месяца, денежные средства за январь 2022 года будут перечислены досрочно, 29 и 30 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Доставка пенсий с помощью «Почты России» начнётся с 3 января 2022 года.

С 1 января 2022 года в России вступят в силу новые правила выплаты пенсий, утверждённые Министерством труда и социальной защиты и закреплённые в приказе ведомства.

В частности, пенсионеры смогут получать накопительную часть выплат от Пенсионного фонда России (ПФР), если её ранее выплачивал негосударственный пенсионный фонд, который прекратил деятельность.