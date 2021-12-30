Диетолог Круглова дала рекомендации по питанию в новогодние праздники

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Круглова дала советы по питанию в новогодние праздники.

«В период новогодних праздников важно сделать своё отношение к еде более спокойным. Да, все мы питаемся в Новый год не так, как обычно, и используем какую-то еду, которая может быть для нас непривычна в обычной жизни. Но гораздо важнее, что человек может вернуться к своему обычному рациону, если этот рацион вполне здоровый и сбалансированный», — заявила она в беседе с ФАН.

Круглова посоветовала снизить количество жиров в новогодних блюдах — к примеру, использовать лёгкий майонез или нежирный греческий йогурт, а также заменить жирное мясо на птицу или рыбу.

Как отметила диетолог, важно обращать внимание на сытость: если человек чувствует, что наелся, то можно отправиться на прогулку.

«Не стоит сажать себя на какие-то диеты сразу после Нового года. Гораздо важнее вернуться к здоровому питанию после праздников, а не устраивать себе какие-то наказания за то, как вы эти праздники провели», — добавила Круглова.

Ранее Михаил Гинзбург, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, в беседе с URA.RU рассказал, какие продукты и блюда стоит включить в новогоднее меню или исключить из него.