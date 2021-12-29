Диетолог Ноев рассказала, как минимизировать последствия новогодних праздников

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев рассказала, как минимизировать последствия новогодних праздников.

«О блюдах на праздничный стол и их количестве надо подумать заранее, дабы не настал час расплаты за нещадно потерянные дни доедания всего, что было наготовлено. Подготовьтесь к не очень-то здоровому режиму дня 31 декабря и последующего 1 января. Для этого постарайтесь за неделю-две увеличить свою двигательную и физическую активность», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, также нужно следить за водным балансом организма, а непосредственно 31 декабря не стоит пропускать приёмы пищи, особенно завтрак и обед.

«Даже если в семье принято садиться за стол после 23:00, то всё же стоит перекусить в районе семи вечера овощным салатом без картофеля и свеклы, но с растительным маслом», — добавила Ноев.

Ранее сайт kp.ru провёл опрос, посвящённый планам россиян на новогоднюю ночь.