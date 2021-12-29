Иммунолог Логина назвала проявления аллергии на холод

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала о проявлении у людей аллергии на холод.

«У детей может появляться сильный зуд, сопровождаемый высыпанием мелких волдыриков, как при герпесе. Но они также проходят в тёплом помещении, в отличие от симптомов при дерматите», — цитирует Логину газета «Взгляд».

К сложным проявлением собеседник издания отнесла крапивницу. Кроме того, у людей, страдающих бронхиальной астмой или аллергическим насморком, холод может спровоцировать обильные выделения из носа, зуд слизистой носа и глаз, а также приступ удушья.

Педиатр сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Диана Кошева ранее рассказала о мерах профилактики аллергии на холод — холодовой крапивницы.