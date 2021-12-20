Педиатр Кошева назвала меры профилактики холодовой крапивницы

Педиатр сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Диана Кошева рассказала о мерах профилактики аллергии на холод — холодовой крапивницы.

«Холодовая крапивница — это аллергическая реакция на холод в виде красных зудящих пятен, которые появляются на коже в течение нескольких минут после воздействия холода и могут держаться от одного до двух часов», — объяснила врач в беседе с kp.ru.

Чтобы предотвратить аллергию, врач посоветовала принимать антигистаминные препараты, беречь кожу от резких перепадов температуры, избегать употребления ледяных напитков и еды.

Кошева также отметила, что холодовая крапивница обычно длится несколько лет и проходит самостоятельно.

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