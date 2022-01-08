Диетологи Бережная и Хорол предупредили о риске отравлений в праздники

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная и диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол в беседе с RT рассказали, как избежать отравлений в новогодние праздники.

Ирина Бережная напомнила, что нужно всегда очень аккуратно относиться к своему рациону.

«Неумеренное употребление алкоголя с неправильными продуктами — это очень тяжело для организма, это всё продукты с большим количеством жиров. Салаты с майонезом, жирные продукты, запечённые в духовке, а если это ещё с большим количеством алкоголя и недостаточным количеством овощей — будет нагрузка на поджелудочную железу, и у людей, у которых есть ещё какие-то проблемы со здоровьем, с желудочно-кишечным трактом, вполне возможна плохая переносимость, боли в животе, вздутие, дискомфорт», — предупредила она.

При этом врач добавила, что употребление алкоголя в неумеренных количествах «чревато тяжёлой алкогольной интоксикацией» вплоть до попадания в стационар.

В свою очередь, Марина Хорол подчеркнула, что еду не нужно «заготавливать впрок на все новогодние праздники».

«Если мы не хотим отравиться, то не должен стоять на столе весь объём, лучше потихонечку добавлять из холодильника... Потому что, когда блюдо стоит на столе, появляются бактерии — патогенная флора. Спиртные напитки тоже не надо смешивать, это вызывает бурную реакцию поджелудочной железы», — напомнила врач.

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