В Роспотребнадзоре дали советы по выбору мандаринов
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Как пишут «Известия», выбирать стоит плоды с ровной кожицей, без гнили и пятнышек.
Кроме того, их следует правильно хранить: для этого шкурку мандаринов нужно натереть растительным маслом и поместить их в специальный отсек холодильника. При этом мандарины рекомендуется вынуть из полиэтиленового пакета.
Если на веточках есть листочки, то обрывать их не нужно: так фрукты дольше хранятся. Перед едой мандарины следует мыть тёплой водой с мылом.
«Все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые вызывают астматический компонент», — объяснили такую необходимость в Роспотребнадзоре.
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