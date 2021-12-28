В Роспотребнадзоре дали советы по выбору мандаринов

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать мандарины к праздничному столу.

Как пишут «Известия», выбирать стоит плоды с ровной кожицей, без гнили и пятнышек.

Кроме того, их следует правильно хранить: для этого шкурку мандаринов нужно натереть растительным маслом и поместить их в специальный отсек холодильника. При этом мандарины рекомендуется вынуть из полиэтиленового пакета.

Если на веточках есть листочки, то обрывать их не нужно: так фрукты дольше хранятся. Перед едой мандарины следует мыть тёплой водой с мылом.

«Все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые вызывают астматический компонент», — объяснили такую необходимость в Роспотребнадзоре.

Ранее шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев в беседе с Nation News рассказал, как освежить рецепт салата оливье для новогоднего стола.