В Петербурге прокомментировали ситуацию с койками для пациентов с COVID-19

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В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с койками для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

За сутки в больницы попали 224 человека. Всего в стационарах остаются свыше 5,9 тыс. пациентов, из них 598 в реанимации.

Амбулаторно лечатся 23,5 тыс. человек, ещё около 3 тыс. — на карантине, передаёт Nation News.

Ранее врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что амбулаторные больные с коронавирусом выздоравливают в среднем через две недели, а те, кому потребовалась госпитализация, — через четыре.

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