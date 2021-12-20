Иммунолог Болибок назвал сроки выздоровления пациентов с COVID-19

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Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что амбулаторные больные с коронавирусом выздоравливают в среднем через две недели, а те, кому потребовалась госпитализация, — через четыре.
Иммунолог Болибок назвал сроки выздоровления пациентов с COVID-19
  • AP

Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Если амбулаторная форма, то в течение двух недель человек выздоравливает. Если с госпитализацией — четыре примерно недели. Но есть люди, которые переносят это очень тяжело. Если они выживают после коронавируса, у них остаётся целый букет заболеваний. Проявляются хронические заболевания, где-то новые заболевания, поэтому они и полтора, и два, и четыре месяца могут болеть. Но это редкие случаи», — сказал Владимир Болибок.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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