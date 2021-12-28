Роскачество обнаружило кишечную палочку в ряде отечественных мясных паштетов

Короткая ссылка
Специалисты Роскачества проверили готовые мясные и печёночные паштеты. В продукции некоторых отечественных производителей они обнаружили бактерии клостридий и кишечную палочку.
Роскачество обнаружило кишечную палочку в ряде отечественных мясных паштетов
  • Legion-Media

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Готовый паштет с мясом от 16 торговых марок был проверен экспертами ведомства.

«В половине исследованных товаров (восемь торговых марок) обнаружили бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышения по содержанию КМАФАнМ (микробной обсеменённости), дрожжей и антибиотиков», — говорится в сообщении Роскачества.

Кроме того, в части товаров мог использоваться крахмал, который не был описан в составе. Однако мясо, заявленное на этикетке, соответствует фактическому в большинстве образцов.

Как ранее сообщали «Известия», Роскачество обнаружило кишечную палочку в наггетсах некоторых марок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить