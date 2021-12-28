Роскачество обнаружило кишечную палочку в ряде отечественных мясных паштетов
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Готовый паштет с мясом от 16 торговых марок был проверен экспертами ведомства.
«В половине исследованных товаров (восемь торговых марок) обнаружили бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышения по содержанию КМАФАнМ (микробной обсеменённости), дрожжей и антибиотиков», — говорится в сообщении Роскачества.
Кроме того, в части товаров мог использоваться крахмал, который не был описан в составе. Однако мясо, заявленное на этикетке, соответствует фактическому в большинстве образцов.
Как ранее сообщали «Известия», Роскачество обнаружило кишечную палочку в наггетсах некоторых марок.