Роскачество обнаружило кишечную палочку в ряде отечественных мясных паштетов

Специалисты Роскачества проверили готовые мясные и печёночные паштеты. В продукции некоторых отечественных производителей они обнаружили бактерии клостридий и кишечную палочку.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Готовый паштет с мясом от 16 торговых марок был проверен экспертами ведомства.

«В половине исследованных товаров (восемь торговых марок) обнаружили бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышения по содержанию КМАФАнМ (микробной обсеменённости), дрожжей и антибиотиков», — говорится в сообщении Роскачества.

Кроме того, в части товаров мог использоваться крахмал, который не был описан в составе. Однако мясо, заявленное на этикетке, соответствует фактическому в большинстве образцов.

Как ранее сообщали «Известия», Роскачество обнаружило кишечную палочку в наггетсах некоторых марок.