Угрозы жизни пострадавшего при аварийной посадке вертолёта в Удмуртии нет

Пострадавший при аварийной посадке вертолёта Ми-2 в Удмуртии находится в стабильно тяжёлом состоянии, угрозы его жизни на данный момент нет. Об этом заявил заведующий отделением реанимации первой республиканской клинической больницы Павел Тверитнев.

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