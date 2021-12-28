Угрозы жизни пострадавшего при аварийной посадке вертолёта в Удмуртии нет

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Пострадавший при аварийной посадке вертолёта Ми-2 в Удмуртии находится в стабильно тяжёлом состоянии, угрозы его жизни на данный момент нет. Об этом заявил заведующий отделением реанимации первой республиканской клинической больницы Павел Тверитнев.
Угрозы жизни пострадавшего при аварийной посадке вертолёта в Удмуртии нет
  • © ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

«Пострадавший поступил ночью… Состояние на данный момент у него тяжёлое, но стабильное. В данный момент угрозы для его жизни я не вижу», — приводит ТАСС его заявление.

Отмечается, что у мужчины серьёзный перелом таза, перелом верхней конечности — локтя, общее переохлаждение.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео с места жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Удмуртии.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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