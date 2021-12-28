В Удмуртии после гибели пилота при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 возбуждено дело

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По факту авиационного происшествия с вертолётом Ми-2 вблизи Ижевска возбуждено уголовное дело.
В Удмуртии после гибели пилота при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 возбуждено дело
  • © ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

Об этом сообщается на сайте СК России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В результате данной авиационной катастрофы командир воздушного судна скончался на месте, пассажир получил множественные телесные повреждения и направлен в больницу, на воздушном судне образовались значительные механические повреждения», — уточнили в СК.

ЧП произошло 27 декабря вблизи села Азино Завьяловского района Удмуртии.

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