В Удмуртии после гибели пилота при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 возбуждено дело
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Об этом сообщается на сайте СК России.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«В результате данной авиационной катастрофы командир воздушного судна скончался на месте, пассажир получил множественные телесные повреждения и направлен в больницу, на воздушном судне образовались значительные механические повреждения», — уточнили в СК.
ЧП произошло 27 декабря вблизи села Азино Завьяловского района Удмуртии.