В Удмуртии после гибели пилота при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 возбуждено дело

По факту авиационного происшествия с вертолётом Ми-2 вблизи Ижевска возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщается на сайте СК России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В результате данной авиационной катастрофы командир воздушного судна скончался на месте, пассажир получил множественные телесные повреждения и направлен в больницу, на воздушном судне образовались значительные механические повреждения», — уточнили в СК.

ЧП произошло 27 декабря вблизи села Азино Завьяловского района Удмуртии.