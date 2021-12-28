Один член экипажа совершившего жёсткую посадку в Удмуртии вертолёта погиб
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«К сожалению, один член экипажа погиб. Второму сейчас оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что в 14:15 мск поступила информация о жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Увинском районе Удмуртии. На борту, по предварительным данным, были два человека.
По данным местных властей, экипаж совершившего жёсткую посадку под Ижевском вертолёта Ми-2 сам вызвал спасателей.