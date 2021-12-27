Экипаж вертолёта Ми-2 сам вызвал спасателей после ЧП в Удмуртии
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«В 15:15 (14:15 мск) поступило сообщение о жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Увинском районе Удмуртии. Экипаж сам позвонил в службу 112. На борту, по предварительным данным, были два человека», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы председателя правительства Удмуртии Ярослава Семёнова.
На место аварии выехали три бригады скорой медицинской помощи.
Ранее стало известно об аварии с вертолётом Ми-2 под Ижевском.
В МЧС России подтвердили информацию о жёсткой посадке вертолёта в Удмуртии.