Вертолёт Ми-2 разбился под Ижевском

В Единой дежурно-диспетчерской службе заявили, что вертолёт Ми-2 с двумя пилотами и пассажиром на борту потерпел крушение под Ижевском.

«Вертолёт разбился в Якшур-Бадьинском районе. На борту два пилота и пассажир», — сказали в ЕДДС агентству Интерфакс.

Других подробностей в службе пока не уточнили.

Вместе с этим ТАСС со ссылкой на источник пишет, что вертолёт потерпел крушение при обследовании нефтепровода.

«Около 14:00 мск поступило сообщение о падении вертолёта в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода», — сказал собеседник агентства.

РИА Новости добавляет, ссылаясь на экстренные службы, что на борту были два человека и пилот уже вышел на связь.

Ранее сообщалось, что в Московской области три человека разбились в результате крушения вертолёта.