ТАСС: в Подмосковье три человека погибли при крушении вертолёта

В Московской области три человека разбились в результате крушения вертолёта.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По словам источника, вертолёт Robinson упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарине.

«На борту находились три человека. Все погибли», — сказал он.

По его словам, среди погибших одна женщина и двое мужчин. Пожара после крушения не было. Выясняются причины случившегося.

По данным источника, вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ка-27 совершил жёсткую посадку в районе горы Острой в Камчатском крае 23 сентября. Позднее были найдены фрагменты разбившегося транспортного средства.