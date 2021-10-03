ТАСС: в Подмосковье три человека погибли при крушении вертолёта
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
По словам источника, вертолёт Robinson упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарине.
«На борту находились три человека. Все погибли», — сказал он.
По его словам, среди погибших одна женщина и двое мужчин. Пожара после крушения не было. Выясняются причины случившегося.
По данным источника, вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ка-27 совершил жёсткую посадку в районе горы Острой в Камчатском крае 23 сентября. Позднее были найдены фрагменты разбившегося транспортного средства.