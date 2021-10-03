ТАСС: в Подмосковье три человека погибли при крушении вертолёта

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В Московской области три человека разбились в результате крушения вертолёта.
ТАСС: в Подмосковье три человека погибли при крушении вертолёта
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

По словам источника, вертолёт Robinson упал на Тураевское шоссе в городе Лыткарине.

«На борту находились три человека. Все погибли», — сказал он.

По его словам, среди погибших одна женщина и двое мужчин. Пожара после крушения не было. Выясняются причины случившегося.

По данным источника, вертолёт выполнял учебно-тренировочный полёт.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ка-27 совершил жёсткую посадку в районе горы Острой в Камчатском крае 23 сентября. Позднее были найдены фрагменты разбившегося транспортного средства.

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