Интерфакс: вертолёт Ка-27 совершил жёсткую посадку на Камчатке
Вертолёт Ка-27 совершил жёсткую посадку в районе горы Острой в Камчатском крае, передаёт Интерфакс со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
- © Виталий Аньков
- РИА Новости
«Вертолёт Ка-27, по предварительным данным, совершил жёсткую посадку в районе горы Острой», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту находятся до пяти человек.
Информации о судьбе экипажа пока не поступало.
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