Интерфакс: вертолёт Ка-27 совершил жёсткую посадку на Камчатке

Вертолёт Ка-27 совершил жёсткую посадку в районе горы Острой в Камчатском крае, передаёт Интерфакс со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«Вертолёт Ка-27, по предварительным данным, совершил жёсткую посадку в районе горы Острой», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту находятся до пяти человек.

Информации о судьбе экипажа пока не поступало.