Профессор Сафонов назвал хайпом предложение увеличить отпуска россиян за счёт праздников

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Дарья Ускова
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в разговоре с RT прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам россиян.
Профессор Сафонов назвал хайпом предложение увеличить отпуска россиян за счёт праздников
  • РИА Новости

«Это просто очередной хайп для привлечения внимания», — заявил Сафонов.

По его мнению, все существующие праздники связаны с определёнными традициями.

«Все праздничные дни у нас так или иначе связаны с памятными и значимыми датами историческими», — подчеркнул эксперт.

В противном случае, по аналогии с новогодними праздниками, такие даты, как 1 или 9 мая, можно тоже «приравнять к отпускам», считает собеседник RT.

Он также отметил, что новогодние праздники отмечаются во всем мире.

Ранее Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам россиян.

По словам Жириновского, новогодние каникулы — это период экстремального скачка смертности, так как в «новогодний локдаун» растёт количество бытовых преступлений и драк.

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