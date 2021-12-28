Профессор Сафонов назвал хайпом предложение увеличить отпуска россиян за счёт праздников

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в разговоре с RT прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам россиян.

«Это просто очередной хайп для привлечения внимания», — заявил Сафонов.

По его мнению, все существующие праздники связаны с определёнными традициями.

«Все праздничные дни у нас так или иначе связаны с памятными и значимыми датами историческими», — подчеркнул эксперт.

В противном случае, по аналогии с новогодними праздниками, такие даты, как 1 или 9 мая, можно тоже «приравнять к отпускам», считает собеседник RT.

Он также отметил, что новогодние праздники отмечаются во всем мире.

Ранее Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам россиян.

По словам Жириновского, новогодние каникулы — это период экстремального скачка смертности, так как в «новогодний локдаун» растёт количество бытовых преступлений и драк.