В Минздраве Подмосковья рассказали о графике вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
- Legion-Media
«В Московской области утверждён график работы государственных медицинских организаций на период с 31 декабря по 9 января. Так, амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая помощь взрослому и детскому населению, а также женские консультации будут работать все дни, за исключением 1 и 7 января. По такому же графику будут работать и пункты вакцинации в поликлиниках», — сказали в пресс-службе.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что центры вакцинации в столице будут работать все новогодние праздники без выходных.