В Минздраве Подмосковья рассказали о графике вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники

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В пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья заявили, что пункты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в поликлиниках Московской области будут работать в новогодние каникулы, за исключением 1 и 7 января.
В Минздраве Подмосковья рассказали о графике вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
  • Legion-Media

«В Московской области утверждён график работы государственных медицинских организаций на период с 31 декабря по 9 января. Так, амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая помощь взрослому и детскому населению, а также женские консультации будут работать все дни, за исключением 1 и 7 января. По такому же графику будут работать и пункты вакцинации в поликлиниках», — сказали в пресс-службе.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что центры вакцинации в столице будут работать все новогодние праздники без выходных.

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