Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что центры вакцинации в столице будут работать все новогодние праздники без выходных.
Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники
  • AP

«Без выходных и праздников. Длинные праздники — это хороший повод прийти сделать вакцину и обезопасить себя и своих близких», — сказала она в интервью РИА Новости.

Ранее Ракова заявила, что Москва адаптирует медицинскую систему к приходу «омикрона».

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова молекулярный биолог Максим Скулачёв в разговоре с URA.RU сказал, что сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода омикрон-штамма будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались.

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