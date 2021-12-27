Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что центры вакцинации в столице будут работать все новогодние праздники без выходных.

«Без выходных и праздников. Длинные праздники — это хороший повод прийти сделать вакцину и обезопасить себя и своих близких», — сказала она в интервью РИА Новости.

Ранее Ракова заявила, что Москва адаптирует медицинскую систему к приходу «омикрона».

Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова молекулярный биолог Максим Скулачёв в разговоре с URA.RU сказал, что сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода омикрон-штамма будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались.