Центры вакцинации в Москве будут работать все новогодние праздники
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«Без выходных и праздников. Длинные праздники — это хороший повод прийти сделать вакцину и обезопасить себя и своих близких», — сказала она в интервью РИА Новости.
Ранее Ракова заявила, что Москва адаптирует медицинскую систему к приходу «омикрона».
Вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова молекулярный биолог Максим Скулачёв в разговоре с URA.RU сказал, что сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода омикрон-штамма будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались.