Заммэра Ракова заявила, что Москва адаптирует медицинскую систему к приходу «омикрона»

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Москва адаптирует медицинскую систему к приходу штамма коронавируса «омикрон», сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Пытаемся по максимуму адаптировать нашу медицинскую систему к возможности прихода нового штамма», — цитирует РИА Новости Ракову.

Она отметила, что на данный момент в столице свободно 6 тыс. коек.

По её словам, существует план по разворачиванию дополнительных мест на предельную мощность.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили, что полную вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли почти 6,3 млн человек.

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