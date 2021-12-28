Жириновский предложил увеличить отпуска россиян за счёт праздников

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к отпускам россиян.

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням ещё 15, и пусть они сами выберут, когда их взять», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам Жириновского, новогодние каникулы — это период экстремального скачка смертности, так как в «новогодний локдаун» растёт количество бытовых преступлений и драк.

Сервис «Работа.ру» ранее провёл опрос, согласно которому около 47% россиян планируют работать или подрабатывать в новогодние праздники.

По сравнению с 2019 и 2020 годом показатель снизился — о планах работать тогда говорили 58% и 54% респондентов соответственно.

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