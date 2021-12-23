Опрос сервиса «Работа.ру»: россияне рассказали о своих планах на новогодние праздники

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Сервис «Работа.ру» провёл опрос, согласно которому около 47% россиян планируют работать или подрабатывать в новогодние праздники.
Опрос сервиса «Работа.ру»: россияне рассказали о своих планах на новогодние праздники
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

По сравнению с 2019 и 2020 годами показатель снизился — о планах работать тогда говорили 58% и 54% респондентов соответственно.

«Среди тех, кто не планирует отдыхать на каникулах с 31 декабря по 9 января, большинство (31%) отметили, что им предстоит работать пятидневную рабочую неделю. 24% опрошенных рассказали, что будут работать по сменному графику», — отмечается в исследовании.

Ещё 20% участников опроса заявили, что у них гибкий рабочий график, а 8% будут работать вахтовым методом.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

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