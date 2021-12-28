Диетолог Соломатина перечислила способствующие снижению уровня сахара в крови продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что продукты с содержанием клетчатки, хрома и белка помогут понизить уровень сахара в крови.

Так, в беседе с «Москвой 24» специалист посоветовала есть овощи, богатые клетчаткой. Она присутствует в необработанном рисе и крупах. При этом от каш быстрого приготовления диетолог порекомендовала отказаться.

«Клетчатка сдерживает сахар, не даёт ему сразу усваиваться и выдаёт в кровь постепенно, то есть является, по сути, дозатором, поэтому организм энергичен, но без ярких гликемических всплесков», — пояснила Соломатина.

Также она отметила, что продукты с содержанием белка также сдерживают активность глюкозы.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News дала советы по питанию людям, склонным к гипертонии.