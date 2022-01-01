Диетолог Писарева рассказала о полезных аналогах традиционных новогодних блюд

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала в беседе с RT о полезных для здоровья аналогах традиционных новогодних блюд.

Она отметила, что часто в новогодние праздники к приходу гостей хозяева запекают мясо или птицу в духовке.



«Это может быть утка, курица, свинина, говядина, рёбрышки — всё жирное. Если вы запекаете птицу, с неё лучше снять кожу, тогда продукт будет менее жирным, соответственно, будет легче усваиваться. Также лучше к этому блюду предлагать не картофель, а тушёные овощи или приготовленные на гриле. Такое блюдо лучше усвоится с овощами и не будет вызывать тяжесть... Такие блюда, как салат, стоит упростить: чем меньше ингредиентов, тем проще вашему организму переварить данное блюдо», — пояснила диетолог.

Писарева также посоветовала отказаться от промышленных соусов при приготовлении салатов.

«Можно приготовить майонез самостоятельно, либо использовать йогурт, горчицу, соль и перец — будет лёгкая и вкусная заправка... Также я бы рекомендовала не смешивать разный белок в один приём пищи. Если у вас закуска или салат рыбный, то и горячее блюдо должно быть рыбным», — рассказала эксперт.

Кроме того, она пояснила, что иногда вместе с разнообразными блюдами на стол подают фрукты.

«Я бы рекомендовала употреблять фрукты через два-три часа после приёма пищи. Выбирайте фрукты с наименьшим гликемическим индексом. Например, в винограде большое количество сахара, лучше выбирайте ягоды», — заявила специалист.

Помимо этого, Писарева порекомендовала в день застолья вообще отказаться от десерта и перенести его на следующий день.

Кроме того, нутрициолог напомнила о том, что в такие дни лучше увеличить физическую активность.

«В течение дня больше ходите пешком до того же самого магазина и продумайте на вечер развлечение... Потанцевать, попеть в караоке, поиграть в игры, чтобы отвлекаться от стола, тогда есть вероятность, что вы съедите меньше», — заключила она.

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