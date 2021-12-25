Доктор Мясников заявил об отсутствии средства от похмелья

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что универсального средства от похмелья — постинтоксикационного состояния — не существует, организм не стоит доводить до такого состояния.
Доктор Мясников заявил об отсутствии средства от похмелья
  • РИА Новости

«Надо просто не доводить до похмелья — это единственное, что вы можете сделать. Потому что нет никакого волшебного средства против похмелья», — цитирует его РИА Новости в эфире телеканала «Россия 1».

Медик уточнил, что похмелье может представлять серьёзную угрозу пожилым или людям с факторами риска.

По словам Мясникова, состояние человека ухудшается, когда падает уровень алкоголя в крови. В таком случае может развиться делирий — состояние с «30%-ной смертностью».

Ранее эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова рассказала, как снизить симптомы алкогольной интоксикации после праздничного застолья.

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