Шоколатье Казарян развеяла мифы о шоколаде

Основательница студии крафтового шоколада Оксана Казарян рассказала, что несколько известных утверждений о шоколаде являются мифами.

В частности, в беседе с «Российской газетой» она пояснила, что аллергию вызывает не какао, а наполнители, которые могут входить в состав шоколада — например, соевый лецитин или яичный белок.

Эксперт опровергла мнение и о том, что от шоколада без сахара нельзя поправиться.

«К сожалению, это действительно миф. Для приготовления шоколада необходимо какао-масло, а оно достаточно калорийно. Так что шоколад априори не может быть низкокалорийным продуктом», — сказала она.

Также Казарян напомнила, что шоколад не вызывает привыкания, а молочный шоколад не менее полезен, чем тёмный, так как изготовлен из тех же ингредиентов.

Кроме того, она подчеркнула, что шоколад противопоказан животным, так как содержащийся в нём теобромин ядовит в том числе для собак и кошек.

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