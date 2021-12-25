Глава Минздрава Мурашко призвал в случае заболевания сразу же обращаться к врачам

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Инфицированные коронавирусом чаще всего обращаются к врачам на шестые—седьмые сутки заболевания, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Глава Минздрава Мурашко призвал в случае заболевания сразу же обращаться к врачам
  • AP

«Население и медперсонал, я обращаюсь и к тем, и другим, должны помнить, что сегодня, оказывая медпомощь, обращаясь за медпомощью, нужно это делать как можно раньше. И медицинские специалисты должны быстро и своевременно реагировать на начало лечения. Фактические первые три—четыре дня являются ключевыми для... обеспечения положительных исходов», — цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что, к сожалению, зачастую пациенты  обращаются за медпомощью «на шестые—седьмые сутки».

«Уже идёт фаза развития острого течения (болезни), когда оказание медпомощи крайне затруднено, выбор методов лечения ограничивается», — сказал Мурашко журналистам.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что эпидобстановка по коронавирусу за неделю улучшилась в 17 регионах России.

Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю было зафиксировано в Кемеровской области и Ингушетии.

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