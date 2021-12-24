В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Оренбургской области зарегистрировали 180 случаев коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 106 919 жителей. Выписаны 93 082 человека, в том числе 359 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Самарской области продолжается вакцинация от COVID-19. Прививку сделали более 1,6 млн человек, передаёт sova.info.

Среди вакцинированных в регионе растёт число беременных женщин. Привились уже 23,5% беременных жительниц области.

Ранее Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно измерять сатурацию.

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