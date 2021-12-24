В Ростовской области выявили 552 случая коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 552 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Всего в области за время пандемии заболели 190 614 жителей, выздоровели — 168 695.

В местных лабораториях провели почти 5,2 млн тестов на коронавирус. На лечении в больницах находятся 2532 пациента.

В целом в России за последние 24 часа зарегистрировали 24 703 случая COVID-19, передаёт «Утро.ру».

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