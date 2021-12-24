Путин заявил о необходимости защитить россиян от резких ценовых колебаний

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что необходимо защитить россиян от резких ценовых колебаний.
Путин заявил о необходимости защитить россиян от резких ценовых колебаний
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Показатели разнонаправленные, инфляция подросла, но подросли и реальные располагаемые доходы граждан», — сказал Путин.

По его словам, необходимо сделать всё, чтобы «таргетировать инфляцию, подавлять её».

Российский лидер также подчеркнул, что необходимо «защитить людей от резких ценовых колебаний, которые больнее всего бьют по тем, у кого небольшие доходы».

Ранее появилась информация о том, что в России в феврале 2022 года ожидается рост цен примерно на 2% на хлеб и подсолнечное масло.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что ведомство не обсуждает новых соглашений о стабилизации цен на продукты.

Владимир Путин также заявлял, что ускорение роста потребительских цен в России является чувствительной проблемой для граждан.

По словам главы государства, важно действовать на опережение и убирать факторы, подталкивающие рост цен.

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