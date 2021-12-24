В Минсельхозе спрогнозировали рост цен на хлеб и масло в феврале в России

В России в феврале 2022 года ожидается рост цен примерно на 2% на хлеб и подсолнечное масло. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ Минсельхоза.

Отмечается, что цены производителей на муку к началу феврале могут увеличиться на 2,9% по отношению к ноябрю и достичь 24,6 тыс. рублей за т.

В связи с этим в рознице хлеб из пшеничной муки подорожает на 2,1%, до 43 рублей.

Кроме того, в прогнозе Минсельхоза ожидается, что цена на подсолнечное масло в магазине вырастет к 26 января на 2,2% — до 137,4 рубля за кг.

Ранее директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский назвал замедление роста цен на сырьё и товары тенденцией следующего года.