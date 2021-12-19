Финансист Сосновский рассказал о замедлении роста цен на товары в 2022 году

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский назвал замедление роста цен на сырьё и товары тенденцией следующего года.

«Стоимость сырья и, как следствие, товаров, вероятнее всего, находится на локальных максимумах — ожидать дальнейшего взрывного роста цен на сырьё не стоит», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

Он подчеркнул, что данный прогноз будет верен в случае урегулирования ситуации с пандемией коронавируса и локдаунами.

По мнению Сосновского, возможен переход инфляции на сферу услуг, так как многие компании не выдержали условий карантина и закрылись, а спрос не уменьшился.

Ранее экономист Евгений Иванов в беседе ФБА «Экономика сегодня» заявил, что систематический контроль за ценообразованием позволит снизить стоимость продуктов питания в России уже в следующем году.