Финансист Сосновский рассказал о замедлении роста цен на товары в 2022 году

Короткая ссылка
Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский назвал замедление роста цен на сырьё и товары тенденцией следующего года.

«Стоимость сырья и, как следствие, товаров, вероятнее всего, находится на локальных максимумах — ожидать дальнейшего взрывного роста цен на сырьё не стоит», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

Он подчеркнул, что данный прогноз будет верен в случае урегулирования ситуации с пандемией коронавируса и локдаунами.

По мнению Сосновского, возможен переход инфляции на сферу услуг, так как многие компании не выдержали условий карантина и закрылись, а спрос не уменьшился.

Ранее экономист Евгений Иванов в беседе ФБА «Экономика сегодня» заявил, что систематический контроль за ценообразованием позволит снизить стоимость продуктов питания в России уже в следующем году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить