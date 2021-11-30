Путин назвал чувствительной для россиян проблему роста потребительских цен
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- РИА Новости
Об этом он сказал на пленарной сессии 13-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ. RT ведёт трансляцию.
Президент обратил внимание на то, что рост потребительских цен в России ускорился.
«Это серьёзная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами», — сказал он.
Путин подчеркнул, что решение данной проблемы требует самого пристального внимания.
По словам главы государства, важно действовать на опережение и убирать факторы, подталкивающие рост цен.
В конце октября в Кремле отмечали, что власти России следят за ценами на продукты в стране, причины их роста заключаются в том числе в инфляции и неблагоприятной международной конъюнктуре.