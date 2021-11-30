Путин назвал чувствительной для россиян проблему роста потребительских цен

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Президент России Владимир Путин заявил, что ускорение роста потребительских цен в России является чувствительной проблемой для граждан.
Путин назвал чувствительной для россиян проблему роста потребительских цен
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом он сказал на пленарной сессии 13-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ. RT ведёт трансляцию.

Президент обратил внимание на то, что рост потребительских цен в России ускорился.

«Это серьёзная проблема, чувствительная для граждан, особенно для семей с небольшими доходами», — сказал он.

Путин подчеркнул, что решение данной проблемы требует самого пристального внимания.

По словам главы государства, важно действовать на опережение и убирать факторы, подталкивающие рост цен.

В конце октября в Кремле отмечали, что власти России следят за ценами на продукты в стране, причины их роста заключаются в том числе в инфляции и неблагоприятной международной конъюнктуре.

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