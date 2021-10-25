Песков напомнил о механизмах мониторинга цен на продовольствие в России

Власти России следят за ценами на продукты в стране, причины их роста заключаются в том числе в инфляции и неблагоприятной международной конъюнктуре, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Существуют действующие поручения президента кабинету министров, в рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Эти механизмы имеют цель предотвратить скачкообразное повышение», — сказал он.

По словам официального представителя Кремля, существуют объективные причины повышения цен на продовольствие в России, среди которых — инфляционные процессы и неблагоприятная международная конъюнктура. Песков добавил, что по этим направлениям в кабмине ведётся разновекторная работа.

«Существуют как субъективные факторы, с которыми активно работает правительство, так и объективные факторы, которые нужно просто принимать как данность — я имею в виду инфляционные процессы», — отметил пресс-секретарь президента.

Российский лидер Владимир Путин ранее в рамках выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» спрогнозировал нарастание мирового кризиса продовольствия.

По данным ООН, в сентябре цены на продукты в мире достигли максимального уровня с 2011 года. За последние 12 месяцев продовольствие на глобальном рынке подорожало почти на треть.