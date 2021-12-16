Минпромторг заявил об отсутствии обсуждения соглашений о стабилизации цен на продукты

Минпромторг России не обсуждает новых соглашений о стабилизации цен на продукты.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Вопрос продления соглашений по снижению и поддержанию цен на сахар и масло подсолнечное и принятие подобных соглашений по другим позициям сейчас не обсуждается», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ускорение роста потребительских цен в России является чувствительной проблемой для граждан.

По словам главы государства, важно действовать на опережение и убирать факторы, подталкивающие рост цен.