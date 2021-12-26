Иммунолог Жемчугов назвал бессмысленным ношение маски на морозе

Иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с RT рассказал, что при смене маски стоит ориентироваться на такой признак, как влажность медицинского изделия.

При этом он добавил, что, учитывая морозную погоду, сейчас не стоит носить маску на улице.

«Как только маска влажная — меняйте. На улице, например, сейчас нет смысла её носить, потому что мороз… А в тепле, конечно, маску нужно менять», — отметил Жемчугов.

Он также посоветовал не делать прививку от коронавируса прямо перед поездкой, отметив, что лучше спланировать вакцинацию за пару дней до отъезда.

Ранее академик Виталий Зверев, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.

Кроме того, Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, также напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».