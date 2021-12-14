Академик Зверев призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию

Академик, доктор биологических наук, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию.

«Маски необходимы в местах скопления людей, где невозможно соблюдать социальную дистанцию», — отметил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, важно относиться к таким мерам серьёзно.

«Но жить, конечно, надо. И путешествовать можно, если тоже соблюдать противоэпидемиологические меры», — считает Зверев.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».