Академик Зверев призвал продолжать соблюдать меры безопасности в пандемию
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«Маски необходимы в местах скопления людей, где невозможно соблюдать социальную дистанцию», — отметил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, важно относиться к таким мерам серьёзно.
«Но жить, конечно, надо. И путешествовать можно, если тоже соблюдать противоэпидемиологические меры», — считает Зверев.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».