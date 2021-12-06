Инфекционист Малышев напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне «омикрона»

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Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».
Инфекционист Малышев напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне «омикрона»
  • AP

В беседе с Nation News он, в частности, отметил роль вакцинации.

«Нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Не стоит посещать места большого скопления народа. Нужно чаще проветривать помещение», — посоветовал Малышев.

Со своей стороны, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН заявил, что все особенности «омикрона» по-прежнему выясняются.

«Поэтому давайте подождём более подробных данных о нём. Но вот ждать этих сведений и не вакцинироваться я категорически не рекомендую», — сказал он.

Ранее вирусолог Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал выявление случаев «омикрона» в России.

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