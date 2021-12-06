Вирусолог Бутенко прокомментировал выявление случаев «омикрона» в России

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Вирусолог Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко прокомментировал выявление случаев «омикрона» в России.
Вирусолог Бутенко прокомментировал выявление случаев «омикрона» в России
  • AP

В беседе с Life.ru он отметил, что очень трудно или практически невозможно остановить распространение «омикрона», так как находятся пути передачи вирусов из одних стран в другие.

«И появление новых генотипов, отличающихся от исходных, — это основной механизм эволюции (мутационный). Предвидеть, в какую сторону пойдёт эта эволюция, тоже невозможно», — сказал Бутенко.

Ранее вице-президент РАН Владимир Стародубов, комментируя выявление в России первых двух случаев штамма коронавируса «омикрон», заявил, что это не должно вызывать панику. При этом он заявил о необходимости сохранения мер предосторожности.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.

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