Вирусолог Бутенко прокомментировал выявление случаев «омикрона» в России
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В беседе с Life.ru он отметил, что очень трудно или практически невозможно остановить распространение «омикрона», так как находятся пути передачи вирусов из одних стран в другие.
«И появление новых генотипов, отличающихся от исходных, — это основной механизм эволюции (мутационный). Предвидеть, в какую сторону пойдёт эта эволюция, тоже невозможно», — сказал Бутенко.
Ранее вице-президент РАН Владимир Стародубов, комментируя выявление в России первых двух случаев штамма коронавируса «омикрон», заявил, что это не должно вызывать панику. При этом он заявил о необходимости сохранения мер предосторожности.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН дал прогноз по ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в 2022 году.