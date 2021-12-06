В РАН заявили, что выявление случаев «омикрона» в России не должно вызывать панику

Вице-президент РАН Владимир Стародубов, комментируя выявление в России первых двух случаев штамма коронавируса «омикрон», заявил, что это не должно вызывать панику. При этом он заявил о необходимости сохранения мер предосторожности.

«Я в курсе, что обнаружено два человека с новым южноафриканским штаммом, но это не должно вызывать какую-либо панику», — цитирует его Интерфакс.

При этом Стародубов отметил необходимость сохранения всех действующих мер предосторожности.

Вице-президент РАН добавил, что учёные изучают штамм «омикрон». Он отметил, что по имеющимся у специалистов данным, новый штамм «действительно заразный, но вызывает более лёгкие формы заболевания».

«Никаких особых действий сейчас в отношении предосторожности и безопасности не надо», — заявил Стародубов.

Ранее сообщалось, что у двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен омикрон-штамм коронавируса.