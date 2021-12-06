В РАН заявили, что выявление случаев «омикрона» в России не должно вызывать панику
- Reuters
«Я в курсе, что обнаружено два человека с новым южноафриканским штаммом, но это не должно вызывать какую-либо панику», — цитирует его Интерфакс.
При этом Стародубов отметил необходимость сохранения всех действующих мер предосторожности.
Вице-президент РАН добавил, что учёные изучают штамм «омикрон». Он отметил, что по имеющимся у специалистов данным, новый штамм «действительно заразный, но вызывает более лёгкие формы заболевания».
«Никаких особых действий сейчас в отношении предосторожности и безопасности не надо», — заявил Стародубов.
Ранее сообщалось, что у двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен омикрон-штамм коронавируса.