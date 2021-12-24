В России за сутки выявили 24 703 случая COVID-19

За сутки в России зафиксировали 24 703 случая коронавирусной инфекции, следует из данных оперштаба по борьбе с COVID-19.

Всего в стране с начала эпидемии выявили 10 343 353 пациента с коронавирусом.

Накануне стало известно о 25 667 заболевших.

За сутки умерли 998 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1002 пациента. Общее число летальных исходов — 302 269.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 180 379 пациентов. За сутки выздоровели 41 213 человек, накануне — 41 645.

Ранее в центре «Вектор» рассказали о разработке теста, способного определять штамм коронавируса.

В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России сообщили, что невакцинированные люди с факторами риска тяжелее переносят заболевание при инфицировании омикрон-штаммом.