В России за сутки выявили 24 703 случая COVID-19
- Reuters
Всего в стране с начала эпидемии выявили 10 343 353 пациента с коронавирусом.
Накануне стало известно о 25 667 заболевших.
За сутки умерли 998 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1002 пациента. Общее число летальных исходов — 302 269.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 180 379 пациентов. За сутки выздоровели 41 213 человек, накануне — 41 645.
Ранее в центре «Вектор» рассказали о разработке теста, способного определять штамм коронавируса.
В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России сообщили, что невакцинированные люди с факторами риска тяжелее переносят заболевание при инфицировании омикрон-штаммом.