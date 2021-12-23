В России за сутки выявили 25 667 случаев COVID-19

За сутки в России зафиксировали 25 667 случаев коронавирусной инфекции, следует из данных оперштаба по борьбе с COVID-19.

Всего в стране с начала эпидемии выявили 10 318 650 пациентов с коронавирусом.

Накануне стало известно о 25 264 заболевших.

За сутки умерли 1002 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1020 пациентов. Общее число летальных исходов — 301 271.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 139 166 пациентов. За сутки выздоровели 41 645 человек, накануне — 42 322.

В центре «Вектор» ранее рассказали о разработке теста, способного определять штамм коронавируса.

В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России сообщили, что невакцинированные люди с факторами риска тяжелее переносят заболевание при инфицировании омикрон-штаммом.