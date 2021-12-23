В России за сутки выявили 25 667 случаев COVID-19
- РИА Новости
Всего в стране с начала эпидемии выявили 10 318 650 пациентов с коронавирусом.
Накануне стало известно о 25 264 заболевших.
За сутки умерли 1002 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1020 пациентов. Общее число летальных исходов — 301 271.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 139 166 пациентов. За сутки выздоровели 41 645 человек, накануне — 42 322.
В центре «Вектор» ранее рассказали о разработке теста, способного определять штамм коронавируса.
В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России сообщили, что невакцинированные люди с факторами риска тяжелее переносят заболевание при инфицировании омикрон-штаммом.