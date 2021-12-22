Оперштаб: невакцинированные люди с факторами риска тяжелее переносят омикрон-штамм

Болезнь при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон» протекает тяжелее среди невакцинированных людей с факторами риска, особенно это касается старших возрастных групп. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

«Болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах, высокая частота (15—20% в общем) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более лёгким течением», — цитирует штаб РИА Новости.

Как ранее заявили в ВОЗ, новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 106 государствах.

Министр здравоохранения России рассказал, что в клинической картине «омикрона» доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия.