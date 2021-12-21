Мурашко назвал першение в горле и миалгию симптомами омикрон-штамма коронавируса
- РИА Новости
RT ведёт трансляцию.
«Мы видим, что в клинической картине «омикрона» доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас сходны с течением гриппа», — заявил Мурашко.
По его словам, ревакцинация от коронавируса позволяет повысить уровень антител в организме и усилить защиту от омикрон-штамма.
Ранее специалисты Минздрава России и Роспотребнадзора изучили клинические проявления омикрон-штамма и особенности течения заболевания у инфицированных им в ЮАР.